Snapchat arbejder i døgndrift for at sikre børns sikkerhed

Det er problemer, som hele industrien står over for, fortæller Jacqueline Beauchere, der er global head of platform security i virksomheden bag Snapchat, Snap.

- Sikkerhed er et fælles ansvar. Alle har en rolle at spille, og det gælder måske endnu mere Snapchat og hele industrien, fordi vi leverer teknologien, siger hun.

Snapchat er ét af de sociale medier, der har lettest ved at forebygge seksuelle krænkelser.

- På Snapchat er der ”Safety by design” og ”Privacy by design”. Et eksempel er, at brugerne skal være venner, før de kan kommunikere. Det gør det sværere for fremmede at finde teenagere, siger Jacqueline Beauchere.