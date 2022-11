Ganske vist har Viborg Idrætshøjskole hovedfokus på idræt, men for nylig valgte højskolen at oprette et nyt eksistensfag.

Faget har titlen “Alt det, min far ikke lærte mig” og skal klæde eleverne på til voksenlivet som udeboende. I faget bliver der undervist i alt fra at rense afløb til at bakke med trailer, hænge ting i vater