Fragmenter af Nord Stream-rør ligger spredt på kæmpe område

- Ifølge de foreløbige resultater af en inspektion af skadesstedet er der blevet fundet kratre med en dybde på mellem tre og fem meter på havbunden med en afstand på cirka 248 meter fra hinanden, skriver selskabet.

- Sektionen af gasrøret mellem kratrene er ødelagt, og rørfragmenterne er spredt i en radius på mindst 250 meter, lyder det videre.

Der er i alt fire lækager i Østersøen på de to gasrørledninger, der forbinder Rusland med Tyskland. To af dem er i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. De to andre er i den danske økonomiske zone.