Om to uger kan man selv betale for opdateret corona-stik

Står du uden for risikogruppen, men ønsker alligevel at få et stik med en variantopdateret coronavaccine, kan du nu hive penge op af lommen og købe dig til en.

Fra midten af november kan man mod betaling få et opdateret boosterstik, oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

I september besluttede regeringen at give personer, som ikke er en del af målgruppen for det offentlige vaccinationsprogram, mulighed for at købe sig til en vaccine, der er opdateret med de seneste varianter af covid-19.