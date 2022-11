Kritikken af formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, når nye højder i sagen om amputationer, som måske kunne have været undgået med rettidig forebyggende behandling.

Den socialdemokratiske politiker beskyldes for at have ført både offentligheden og regionsrådet bag lyset. Det sker, efter at Jyllands-Posten i dag kan afsløre nye detaljer i sagen – både om hvad Heino Knudsen selv vidste, og hvilke advarsler der var internt i systemet, inden det kom frem, at regionen har landets højeste amputationsrater.