Ordning godkendt i 11. time: Borgere kan snart udskyde elregning

Derfor træder ordningen som planlagt i kraft fra 1. november.

- Ordningen er netop blevet statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen, skriver ministeriet i meddelelsen.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i september en aftale om vinterhjælp, der skal give husholdninger og virksomheder mulighed for at udskyde en del af deres voksende el- og gasregninger.

Det vil også være muligt at udskyde en del af fjernvarmeregningen. Den mulighed træder dog først i kraft fra 1. januar.

- Ordningen starter senere, fordi fjernvarmeselskaber typisk afregner kvartalsvist, men vil fortsat gælde i et år, skriver ministeriet.