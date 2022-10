Kodeoplæsere til MitID er i restordre kort før vigtig deadline

Finansminister Nicolai Wammen (S) skriver til Politiken i en mail, at han har talt med Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard, om emnet, efter at Politiken henvendte sig.

Han oplyser, at bankerne ikke har mulighed for at rykke deadline.

- Ulrik Nødgaard har givet tilsagn om, at Finans Danmark nu vil henvende sig til bankerne, så de kan lave en særlig håndholdt indsats for at hjælpe de borgere, som er kommet i klemme på grund af manglende kodeoplæsere, skriver han.

Hvad det konkret vil indebære, fremgår umiddelbart ikke.