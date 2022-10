25.000 ventes på gaden til årets klimamarch

- Så det er også nemmere for partierne at dække sig ind under, at de faktisk gør noget for klimakrisen, tror jeg, end det var i 2019, hvor det var få partier, som havde en klimapolitik.

Selv om alle partier har en klimapolitik, så mener Martin Lidegaard, at klimaet aldrig har været vigtigere. Begivenheden er ifølge ham med til at skabe et politisk pres.

- Der er mange, som har sagt, at det her ikke er et klimavalg ligesom det var sidste gang, men det er det. Klimaet har aldrig været vigtigere, og det viser klimamarchen ved at så mange tusinde mennesker går på gaden, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen vil også være blandt deltagerne i København, hvor marchen starter klokken 13.00 på Christiansborg Slotsplads.

Ruten strækker sig tre kilometer rundt i byen, inden den slutter, hvor den startede.