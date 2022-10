Bæredygtigt Landbrug sagsøger staten for masseaflivning af mink

På vegne af tre tidligere minkavlere sagsøger Bæredygtigt Landbrug staten i minksagen.

Det skriver interesseorganisationen i en pressemeddelelse.

Det var på et pressemøde i november 2020, at statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at alle mink skulle aflives af frygt for et muteret coronavirus.

Det kom efterfølgende frem, at der ikke var lovhjemmel bag beslutningen. Det kom der først senere.