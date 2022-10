Kronprins Frederik bryder tavsheden om konflikt i kongehuset

Siden har dronning Margrethe givet udtryk for, at hun som mor og farmor har undervurderet, hvor meget prins Joachim og hans familie føler sig berørt.

»Med mine 50 år på tronen er det naturligt både at se tilbage og at se frem. Det er min pligt og mit ønske som Dronning at sikre, at monarkiet til stadighed former sig i pagt med tiden,« sagde Dronningen dengang.

»Det forudsætter indimellem, at der skal træffes svære beslutninger, og det vil altid være vanskeligt at finde det rette tidspunkt,« uddybede hun.

Til spørgsmålet om sit forhold til prins Joachim konstaterede kronprins Frederik slutteligt, at sagen har forårsaget »en uoverensstemmelse« i familien, men at han anser det som et privat anliggende.