Fjernvarmen vinder frem - med små skridt

- Med de rammevilkår, fjernvarmeselskaberne er underlagt, og med de udfordringer, de har med at skaffe materiel og arbejdskraft, så synes jeg, at det er godt gået at nå 20.000 i år, siger Rune Moesgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Tallene er hentet blandt 233 fjernvarmeselskaber organiseret i Dansk Fjernvarme. Ud over opgørelsen for i år melder selskaberne, at de i 2023 venter at tilkoble 27.500 nye kunder.

Men tallet burde både i år og næste år være langt højere. Det mener Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.