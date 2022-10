Sosu-ansatte har i gennemsnit knap 21 sygedage om året

Regeringen fremlagde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen onsdag sine idéer for et lønløft for udvalgte grupper i den offentlige sektor.

Til Berlingske siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, at det høje sygefravær er ”et oplagt stort potentiale” for flere varme hænder. Han er dog samtidig skeptisk overfor realismen i det.

- I de kommuner, hvor de har sværest ved at rekruttere, vil min analyse være, at de oftere bliver nødt til at rekruttere folk, der generelt har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, siger professoren.

Der er i alt mere end 72.000 fuldtidsbeskæftigede på sosu-området i Danmark.

Berlingske skriver, at der er store regionale forskelle på sygefraværet.