Byråd vil forbyde rockerborg i udkanten af Odense

Rockerklubben Satudarah skal ikke have lov til at holde til i en tidligere skovbørnehave i udkanten af Odense.

Byrådet i Odense har på et ekstraordinært møde onsdag besluttet sig for at nedlægge forbud mod, at bygningen udlejes til rockerklubben.

Det skriver Fyens.dk og Tv2fyn.dk.

Rockerne dukkede op på adressen i Spedsbjerg i det vestlige Odense for cirka 14 dage siden. Siden har jurister i kommunen arbejdet på at finde en måde at smide dem ud på.