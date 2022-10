Byret indleder retsopgør om tre danske børn i fangelejre

Det kunne man, fordi de havde dobbelt statsborgerskab, og fordi myndighederne vurderer, at kvinderne udgør en alvorlig trussel for Danmarks vitale interesser. Og ikke mindst fordi Folketinget i 2019 vedtog en lov om administrativ fratagelse af statsborgerskab.

På den ene side mener den danske stat - simpelt formuleret - at det er mødrene, som forhindrer børnene i at komme til Danmark, fordi de ikke vil lade børnene rejse og selv blive tilbage.

Og på den anden side mener Repatriate The Children, at den danske stat bryder sine internationale forpligtelser ved ikke at tage børn og mødre hjem samlet, som man allerede har gjort med 14 børn og 3 mødre.

Organisationen mener desuden, at det er absurd at tale om, at mødre skal give samtykke til, at deres børn skal rejse til Danmark uden dem. Blandt andet fordi det vil være et samtykke, som er givet under en form for tvang.

En af de mødre, som stadig sidder i Al-Roj-lejren, har allerede én gang forsøgt at gå rettens vej. Den sag drejede sig om, hvorvidt de danske myndigheder var i sin gode ret til at tage det danske statsborgerskab fra hende.

I begyndelsen af oktober traf Højesteret afgørelse om, at myndighedernes afgørelse var i orden. Den anden kvinde har også indbragt sin sag om statsborgerskab for retten, men den er endnu ikke afgjort.

Der ventes dom i sagen mellem mødrene og den danske stat i begyndelsen af det nye år - måske før.