I Holstebro er brolæggerlærling Kåre Andersen i disse dage i færd med at lægge sten og gøre pladsen hos entreprenørvirksomheden Kaj Bech A/S fin og flot.

I virksomheden burde der egentlig være to lærlinge mere som ham, for der er rigeligt af opgaver med sten og fliser at udføre.

Men lærlingene er der ikke. Hidtil har jobopslagene været forgæves. Det er der flere alvorlige forklaringer på, som både presser erhvervsskolerne og stribevis af andre virksomheder rundtom i hele landet.