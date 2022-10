Men det var ikke en trussel, siger han. Det skal ses i sammenhæng, mener både han og forsvarer Ulrik Sjølin, der fremhæver, at den 53-årige et minut senere i videoen trækker i land.

- Jeg vil ikke slå nogen ihjel.

- Det var for sjov, lyder det i videoen.

Da manden er meget fuld, er det svært at høre helt klart, hvad han siger, men anklager og forsvarer er enige i, at manden får sagt, at det var for sjov.

Alligevel er det strafbart, mener senioranklager Tobias Berg.

- Det, jeg hæfter mig ved, er, at truslen er sagt. Gerningsindholdet er realiseret. Det kan man ikke gå ind og trække tilbage ved at sige, at det var bare en joke, siger han.

Han fremhæver, at manden tidligere er dømt for - under lignende omstændigheder - at have sagt næsten det samme. Den trussel blev fremsat i marts 2021, og han blev i september samme år idømt 50 dages fængsel.