Han fik Pernille Skipper helt op i det røde felt: Nu lægger han sig fladt ned og undskylder

Det opsigtsvækkende opslag har tilsyneladende fået Lasse Ellegaard på andre tanker. Nu lægger den 78-årige journalist og forfatter, der for Information skriver klummer, ledere, analyser og nekrologer, sig i hvert fald fladt ned og undskylder for formuleringen. Det skriver TV2.

»Det var ment som lidt en spøg, men jeg skulle nok have indskudt en sætning om, at jeg faktisk anerkender alle tre kvindelige politikeres dygtighed. Det er sådan set ikke den, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Det eneste, jeg tillod mig med et skævt smil at sige, er, at det sikkert ikke har skadet dem ved forskellige stemmeafgivninger, at de ser godt ud. Jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. På den måde kan man sige, jeg lægger mig fladt ned og siger undskyld,« siger Lasse Ellegaard til TV2.