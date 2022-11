07/11/2022 KL. 08:15

For abonnenter

Tårerne triller hos den stolte 89'er

Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, kommer med en opsang til den nye regering: At formulere en Europa-politik bør stå øverst på to do-listen, for intet i Europa er, som det plejer at være, og meget kan gå rigtig galt.