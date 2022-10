Eksperter efterlyser bedre overvågning af havbunden

I dag er det op til de private virksomheder, der ejer kablerne, at sørge for, at deres leverandører lever op til sikkerhedskravene fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste. Men ifølge Politiken er der ingen krav til overvågning eller konstruktion af søkablerne.

Fra CFCS lyder det dog i avisen, at man overvejer, om fokus for tilsynet skal ændres eller udvides.

Fungerende forsvarsminister Morten Bødskov (S) siger til Politiken, at han vil tage initiativ til dialog med myndighederne. Set i lyset af situationen må han og de andre politikere se på alle muligheder, lyder det fra ministeren, som ”bestemt” ikke afviser noget.

Fra Venstre lyder det, at overvågning af infrastruktur er et vigtigt emne i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig efter valget. Også SF er åbne over for at undersøge, om graden af beskyttelse skal styrkes, skriver Politiken.