Alireza Eskandari åbner sin medbragte Nettopose og viser, hvad han har købt i butikken: Vindruer, brød, salat, bananer, appelsiner, champignoner og yoghurt. Herlighederne har den midaldrende iraner fået for bare 35 kr. i en simpel butik indrettet i et industrikvarter i Herning.

Stadig flere mennesker i Danmark søger mod butikker, hvor man for små penge kan købe varer, der enten er ved at blive for gamle, er beskadigede eller er mærket forkert. Og som kun koster en brøkdel af, hvad de koster i en traditionel forretning.