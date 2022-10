De første piller mod coronavirus er landet i Danmark

De patienter, der har den største risiko for at blive alvorligt syge med covid-19, kan fremover få behandling med en pille.

Første sending med lægemidlet Paxlovid, der er en tablet, er landet i Danmark, som har købt 40.000 behandlinger.

Her kan du se, hvem der er i målgruppen for at blive behandlet med den nye pille.

Personer på 80 år eller ældre, der er uvaccinerede eller fik seneste vaccinestik for mere end seks måneder siden.

Personer på 80 år eller ældre, som har én eller flere kroniske sygdomme eller tilstande - uanset vaccinationsstatus.

Uvaccinerede personer på mellem 65 og 79 år.

De 65- til 79-årige med én eller flere kroniske sygdomme eller tilstande, og som er uvaccinerede eller fik seneste stik med en vaccine for mere end et halvt år siden.

Uvaccinerede personer på mellem 50 og 64 år med en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.