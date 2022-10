Rigsrevisionen ventes at give Forsvarsministeriet hård kritik

I udkastet lyder det, at styringen fra Forsvarsministeriet er utilfredsstillende, og at der fra ministeriets side hverken er sikret et overblik over økonomi eller fremskridt.

- Konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de cirka 4,4 milliarder kroner til opbygningen af brigaden anvendes, lyder det i udkastet fra Rigsrevisionen ifølge Berlingske.

Forsvarsminister Morten Bødskov ønsker ikke at kommentere kritikken over for Berlingske, fordi Rigsrevisionens undersøgelse er et udkast.

Det var Rigsrevisionen selv, der i marts tog initiativ til at undersøge Forsvarsministeriets håndtering af opbygningen af brigaden.

Det blev besluttet, at brigaden ikke ville stå klar 1. januar 2024, som det ellers var blevet lovet.