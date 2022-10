Forbuddet mod at kontakte børn fik han ved Retten i Glostrup den 24. januar 2020. Her blev han samtidig idømt et års fængsel for blufærdighedskrænkelse af syv piger i alderen 10-13 år og for besiddelse af børneporno.

Dengang blev han afsløret af faren til en 13-årig pige, efter at han havde sendt stærkt seksuelle beskeder til hende.

Pigen havde via sin iPad tilgået internetuniverset Imvu, hvor man blandt andet kan tale med andre personer og spille forskellige spil. Det var her, hun mødte den mere end ti år ældre mand.

Manden fik overtalt pigen til at kommunikere med sig via beskedtjenesten Skype, og det var her, at krænkelserne fandt sted.

Ud over straffen på et års fængsel valgte retten i 2020 altså at idømme manden et forbud mod at søge kontakt med børn på internettet i fem år.