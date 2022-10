Professor om CO2-afgift: Giver kun incitament til mindre landbrug

Hvis tanken er, at landmænd skal få lyst til at finde grønnere løsninger, for at skulle betale mindre i afgift, skal det kunne måles, hvad der er mere klimavenligt, før det kan udløse en lavere afgift.

- Udfordringen bliver at få et regnskab, hvordan udledninger afhænger af jord, klima, afgrøder, dyrehold, management, teknologi og så videre, så der bliver nogle håndtag, der dokumenterbart kan reducere udledningerne, for landmændene at gribe til.

- Der er vi ikke endnu, siger professoren.

Hans bedste gæt er, at det vil tage årevis, før det vil kunne lade sig gøre. Og indtil da vil afgiften gøre bare én ting:

- Den vil lægge afgift på produktionen. Og formentlig især på husdyrproduktion, siger Jørgen E. Olesen.