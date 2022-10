Der har siden torsdag været et stormløb mod boghandlere for at få fingrene i den tidligere FE-chef Lars Findsens bog ”Spionchefen - erindringer fra celle 18”.

- Det har været helt vildt at opleve, hvordan folk bare skal have fat i den her bog, fortæller Marianne Lyngby Pedersen, der er direktør for Indeks Retail og dermed kæden Bog & Idé.