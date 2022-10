Grøn partistifter får bødestraf for at gå ind på svinefarm

Det fortæller anklager Tina Nielsen, som mødte for anklagemyndigheden til sagen ved Retten i Nykøbing Falster torsdag.

Der var nemlig rejst tiltale for, at Henrik Vindfeldt og hans kæreste den 31. marts for to år siden uberettiget var gået ind på en svinebondes grund i Stubbekøbing.

Her ville de filme forholdene for grisene.

De kom dog aldrig ind til produktionsvirksomheden, altså ind til grisene i staldene. Det har både de tiltalte, den forurettede svinebonde og vidner fortalt i sagen.