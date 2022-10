Færre plejehjemsbeboere får corona selv om smitten stiger

Ugen før var det 144 tilfælde, fremgår det af tendensrapporten.

Det er en forventet udvikling, lyder det fra overlægen i seruminstituttet.

- Vi ser igen i denne uge en stigning i antallet af smittede samt i overvågningen af covid-19 i spildevand.

- Stigningen falder sammen med en forventet sæsoneffekt af covid-19 med en stigning i smitte i efterår- og vintermånederne, siger Bolette Søborg.

Efterårets vaccinationsprogram blev sat i gang for de ældste i midten af september, og fra 1. oktober er vaccinen et tilbud til alle over 50 år.

I gruppen over 85 år har 57 procent taget imod tilbuddet, og i gruppen over 50 år har indtil videre 26 procent sagt ja tak, fremgår det af tal hos Sundhedsstyrelsen.