Giften må vente – inflation og dyr energi udskyder oprydning af kæmpe giftdepot på Høfde 42

For årtier siden var det helt almindeligt – og lovligt – at store virksomheder fik lov at dumpe alt fra kviksølv til pesticider, cyanid, benzen, klorerede opløsningsmidler, krom, kobber og andre ekstremt giftige stoffer i udvalgte giftdepoter i naturen. Der er allerede brugt trecifrede millionbeløb på at fjerne den værste forurening, mens der samlet i en plan for oprensningen fra Danske Regioner er lagt op til at rydde op efter de 10 såkaldte generationsforureninger for over 2,7 mia. kr. i løbet af de næste 10 år.