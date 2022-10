Tina Gram Larsen fortæller, at anbefalingerne er udtryk for, at noget kan gøres bedre i regionen, men understreger, at det »ikke er et udtryk for, at hvis vi bare havde gjort det her, var det aldrig sket.«

Taskforcen har lavet en omfattende afdækning af forløbet ved skyderiet, men det er kun de generelle anbefalinger, der vil blive offentliggjort. Store dele af den faglige afdækning vil nemlig forblive hemmeligholdt for offentligheden, da den indeholder personfølsomme oplysninger om bla. den formodede gerningsmand, siger Lars Gaardhøj, der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden på pressemødet.

Skyderiet i Fields i juli endte med at koste tre personer livet. Fire andre befandt sig i kritisk tilstand efter skyderiet, men de er alle stabile igen. Derudover blev tre strejfet af skud, mens omkring 20 pådrog sig skader i forbindelse med flugten fra centret.