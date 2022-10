23/10/2022 KL. 19:30

Private "delefly" er et hit – men hvad med sikkerheden?

Der er opstået et nyt fænomen med private "delefly", der flytter masser af passagerer uden for myndighedernes rækkevidde. Trafikstyrelsen har netop gennemført 20 kontrolbesøg for at sikre, at reglerne overholdes.