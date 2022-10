Borgerservice advarer om risiko for grundløse anholdelser i Iran

Udmeldingen fra Borgerservice kommer efter de seneste ugers massive demonstrationer i Iran.

- Demonstrationerne kan også føre til øget fjendtlighed mod udlændinge og større risiko for at blive anholdt eller tilbageholdt, skriver ministeriet i sin anbefaling på sin hjemmeside.

Protesterne blev udløst, da en 22-årig kvinde døde tre dage efter, at hun var blevet anholdt af det iranske moralpolitis varetægt.

Den unge kvinde Mahsa Amini døde, efter at hun var blevet anholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.