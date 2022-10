Under sensommeren og ud på efteråret har en særegen konvoj bevæget sig uhyre langsomt gennem det nordvestsjællandske landskab. Kortegen består af to små lastbiler med stempler på maven, en lang hale med mikrofoner og en god håndfuld mennesker i gule veste.

Der er tale om Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – der ved hjælp af seismiske undersøgelser har dannet sig et overblik over undergrunden. Formålet er at finde egnede steder at lagre CO 2 . En manøvre, der skal være en del af løsningen på, hvordan Danmark skal nå i mål med sin klimaplan om en 70 pct. reduktion på udledning af drivhusgasser i 2030.