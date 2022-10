Kongehusekspert: Meddelelse fra dronningen er usædvanlig

- Det er meget usædvanligt, og det er netop også fordi situationen er usædvanlig. Det er sjældent, at der bliver udsendt en pressemeddelelse, der har så personlig en karakter.

- Det er meget specielt og hænger også sammen med, at det har været diskuteret meget i offentligheden, hvor alle mulige medlemmer af kongefamilien har deltaget, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen mener, at dronning Margrethe, ved at udsende pressemeddelelsen, gør det helt rigtige.

- Det er det eneste rigtige, hun kan gøre på nuværende tidspunkt. Det ville være helt forkert, hvis hun prøvede at tie det ihjel. Det her er den bedste måde at prøve at komme videre for kongehuset, siger han.