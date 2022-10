Forurening kortlægges: Fisk gispede efter ilt i vandoverfladen

Beredskabet prøvede at lokalisere kilden til forureningen, men det lykkedes ikke, forklarer indsatslederen.

Mandag fortsætter arbejdet med at opklare, hvad der er sket og kortlægge omfanget af forureningen.

Det forklarer afdelingsleder Kjell Stockfisch, Horsens Kommune.

- Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad det er for noget, der er endt i havnen.

- Men vi kan se, at rejer og krabber er højt oppe i vandet. De plejer at være på bunden, så det tyder på, at der er iltfattigt på bunden, at de derfor er søgt højere op i vandet, siger Kjell Stockfisch.