Fra november kan man købe fjerde vaccinestik mod covid-19

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mener, at der kan være mange årsager til at tage imod en boostervaccine mod covid-19. Derfor synes han, at flere skal have muligheden.

- Det er ikke noget, sundhedsmyndighederne aktivt anbefaler, men når vi har vacciner nok, synes vi også, at muligheden skal være der på lige fod med influenza- og rejsevaccination, som også kan tilkøbes, siger han i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke, hvad prisen på vaccinerne bliver.

Ifølge Sundhedsministeriet sælger staten vaccinen til en reduceret pris, da der er for mange vacciner på lager.