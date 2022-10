»Vi har brug for at spare på energien, og vi har brug for at gøre det nu. Til det formål har vi besluttet, at det offentlige skal gå forrest.«

Sådan lød den klare melding fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, da han på et pressemøde tidligere i september fremlagde en række spareanbefalinger til kommunerne som konsekvens af de stigende energipriser.