I et år har Socialdemokratiet på sin hjemmeside påstået, at den borgernære velfærd i landets kommuner er løftet med over 25 mia. kr. i Mette Frederiksens regeringsperiode.

Men det passer ikke.

Og efter Jyllands-Postens afdækning af sagen rykker partitoppen nu ud med flere beklagelser.

»Hvis der har stået noget forkert på en hjemmeside, så er det selvfølgelig beklageligt,« lød det på et pressemøde fredag formiddag fra finansminister Nicolai Wammen.