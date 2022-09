Han fortæller desuden til Ekstra-Bladet, at han fik »fem dages varsel« til underrette sine børn om dronningens beslutning.

Kommunikationschef hos Kongehuset Lene Balleby oplyser omvendt til B.T., at prins Joachim allerede fik at vide at børnene ville få frataget deres titler allerede i maj.

Til Ekstra-Bladet siger prins Joachims ældste barn prins Nikolai, at han er uforstående over for sin farmors beslutning og måden, børnene har fået frataget deres titler på.

»Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget kede af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over denne her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået,« siger prins Nikolai til mediet.

Det blev allerede besluttet i 2016, at det kun er kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn og tronarving, prins Christian, der kommer til at modtage årpenge, mens resten af kronprins Frederik og prins Joachims børn skal være selvforsørgende.