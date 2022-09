Knap 8 ud af 10 plejehjemsbeboere har fået boosterstik

- Mange over 85 år har også allerede fået et stik, mens andre har valgt at vente, så de kan få et stik mod influenza på samme tid, udtaler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst i en pressemeddelelse.

På lørdag, 1. oktober, åbner muligheden for influenzavaccination også for alle, der er fyldt 65 år.

Det samme gælder for gravide i 2. eller 3. trimester samt personer, der enten lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Man kan godt blive vaccineret mod covid-19 og influenza samtidig.

- Er du i målgruppen for både covid-19-vaccination, influenzavaccination og/eller pneumokokvaccination, for eksempel hvis du er over 65 år, har du mulighed for at blive vaccineret samtidig med flere vacciner, sådan at du er bedst muligt beskyttet hen over efterår og vinter, skriver Sundhedsstyrelsen.