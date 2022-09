Gas fra læk aftager og stopper i slutningen af ugen

Tidligere onsdag lød det fra den svenske kystvagt, at gassen strømmede ud af lækagerne med samme kraft som tirsdag. Men det er ikke Energistyrelsens vurdering.

- Der strømmer stadig rigtig meget gas ud af de tre lækager. Det ser ud til, at der er et trykfald i rørene, og derfor strømmer der lidt mindre gas ud end i går (tirsdag, red.), og det forventer vi også at se de kommende dage, siger Böttzauw.

Siden lækagerne opstod, har Energistyrelsen arbejdet på at finde ud af, hvad de miljø- og klimamæssige konsekvenser af lækagerne vil være. Ligesom det lød tirsdag, er det fortsat Energistyrelsens vurdering, at konsekvenserne i forhold til havmiljøet vil være meget lokale omkring lækagerne.