Militærforsker om mulig russisk sabotage: »Krigen i Ukraine ville dermed være rykket ind i vores baghave«

»På den måde ville russerne jo forsøge at påvirke den politiske opinion og dermed også den politiske beslutningsproces i Danmark. Det ville være en overtrædelse af det, man kalder interventionsforbuddet, hvor man forsøger at blande sig i landes indre anliggender og prøver at underminere deres frihed til at træffe politiske beslutninger gennem en form for økonomisk afpresning«.

Kræver bevisførelse

Spørger man Kenneth Øhlenschlæger Buhl, ville en dansk reaktion på eventuel russisk sabotage muligvis blive en prekær affære.



»Man vil kun gøre det, hvis man mener, man kan føre en form for bevis for det. Og selvom man fik de nødvendige bevismidler – ville man så fremlægge dem? For noget af det ville måske være baseret på efterretningsindhentninger, som man ikke ønsker at offentliggøre,« siger han.

Da der i følge Kenneth Øhlenschlæger Buhl ikke ville være tale om et væbnet angreb på Danmark fra russisk side af, ville den danske reaktion på russisk sabotage givetvis gå gennem Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller FN’s Sikkerhedsråd, vurderer han.

»Man kunne drøfte det i NATO, da det ville være en eskalering fra Ruslands krig i Ukraine, som dermed ville være rykket ind i vores baghave i Østersøen.«