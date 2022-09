Borgmester: Gaslæk fornyer bekymringer på Bornholm

Det vides endnu ikke, om Nord Stream-hændelserne har forbindelse til Rusland og i forlængelse deraf krigen i Ukraine.

Mandag blev der konstateret en lækage på Nord Stream 2-forbindelsen cirka 20 kilometer syd for Dueodde. Tirsdag morgen blev der fundet to lækager på Nord Stream 1-forbindelsen nordøst for Bornholm langt væk fra kysten.

Målestationer i både Danmark og Sverige registrerede mandag kraftige eksplosioner under vandet i samme område som lækagerne.

- Jeg fornemmer, at der nogle borgere, som er lidt utrygge, og som ikke ved, hvad der sker og kan ske, og der er det vigtigt for mig at sige, at de relevante myndigheder tager den her situation meget alvorligt, og vi har nogle dygtige mennesker, der tager sig af det, så de er i gode hænder, siger Jacob Trøst.