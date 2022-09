Forsvaret bekræfter: F16-fly konstaterede, at »havet bobler« ved Bornholm

»Jeg vil i hvert fald være forsigtig med at slynge det op til, at det her nødvendigvis er noget, som forsvaret tolker som en militær situation.«

De danske søfartsmyndigheder har udsendt navigationsadvarsel og etableret en forbudszone med en radius på 5 sømil - svarende til lidt over 9 kilometer - omkring rørledningen, da det er farligt for skibstrafikken, oplyser Søfartsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen ønsker ikke at kommentere på alvoren af situationen, men oplyser, at myndighederne arbejder på at »få overblik over situationen«.

Jyllands-Posten har forsøgt at få yderligere kommentarer fra relevante myndigheder, men de henviser alle til Rigspolitiet. Rigspolitiet har for nuværende ikke yderligere oplysninger i sagen.