Medie: Tre millioner blev underdoseret med coronavaccine

Vaccinen er godkendt i Det Europæiske Lægemiddelagentur til en bestemt dosis på 0,3 milliliter. Det svarer til seks portioner per hætteglas med vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

I maj 2021 kom retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som tillod, at der kunne trækkes en syvende dosis per hætteglas. Men det har betydet, at hver dosis er blevet ti procent mindre, end det var anbefalet, at den skulle være, viser forsøget ifølge DR.

Retningslinjerne blev lavet om efter et år. Ifølge DR betød de, at tre millioner danskere er blevet underdoseret med coronavaccinen.