25/09/2022 KL. 18:30

For abonnenter

Dansk Erhverv: Penge til erhvervsskolerne løser ikke alt

En del af problemerne med at få eleverne til at vælge og færdiggøre erhvervsuddannelserne kan løses med flere kolde kontanter. Men det er ikke et slag med en tryllestav, lyder budskabet fra blandt andre Dansk Erhverv.