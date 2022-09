Broer slukker for lyset om natten for at spare på strømmen

Samlet vil det give en besparelse på cirka ni megawatt om måneden i vinterhalvåret, oplyser Øresundsbro Konsortiet i en pressemeddelelse.

Også Storebæltsforbindelsen skruer ned for belysningen.

Her slukker man - ligesom Øresundsforbindelsen - for belysningen af pylonerne på den ikoniske højbro om natten.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Belysningen på konstruktionen under vejbanen vil dog fortsætte af hensyn til skibstrafikken, oplyses det.

Regeringen meldte for nylig ud, at der skal skrues ned for varme og lys i offentlige bygninger.