Minister vil forbyde buræg - men først i 2035

- Vi har gerne villet udfase det med buræg hurtigst muligt. Men vi har jo et behørigt hensyn til dem, der har burægproduktion, siger Rasmus Prehn.

- Hvis det var mindre tid, vi krævede, så ville vi kunne komme ud i krav om ekspropriation. Det kommer vi udenom ved at lave denne her 12-årige udfasning, siger Rasmus Prehn.

Det er nærliggende at spørge ministeren, om den lange udfasning af burægproduktionen er et tegn på, at regeringen har lært af Minksagen.

- Det er svært at blande de to sager sammen, for der var en helt ekstraordinær sag, som handlede om folkesundheden.

- Men det er klart, at det står mejslet i granit, at sådan en situation vil vi ikke ud i en gang til, siger Rasmus Prehn.