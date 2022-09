Rigsrevisionen skal undersøge ministres brug af betalingskort

Særligt en middag med en unavngiven journalist har trukket overskrifter. Her havde Rasmus Prehn skrevet et navn på en nordjysk journalist bag på bilaget for middagen, men Ekstra Bladet kunne senere afdække, at journalisten aldrig har spist middag med ministeren.

Ministeren har blandt andet været i samråd om sagen, og her har han gentagne gange afvist at løfte sløret for, hvem han faktisk spiste middagen med, som staten betalte i første omgang.

»Det er pinligt. Det var dumt. Her må man mildest talt sige, at jeg har haft hovedet under armen. Hvad denne fejl skyldes, ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg havde mit hoved, da jeg skrev navnet,« sagde Prehn i et samråd den 25. august.