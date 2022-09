Martin Damm nærer dog et sidste håb til, at »Finansministeriet kommer ud ad busken« i forhold til at dække udgifter til brændstofpriserne.

»Det her betyder, at situationen er uændret.«

Hos Danske Regioner noterer næstformand Stephanie Lose (V) sig, at »det er bedre end ingenting.«

»Men det ændrer ikke ved den store udfordring. Det løser en del, men det adresserer slet ikke det helt store problem: at brændstofudgifterne er steget så markant, som de er. Nu er vi nødt til at følge muligheden for den snak i en anden del af regeringen,« siger hun med henvisning til Finansministeriet.

»Det vil have så potentielt store konsekvenser for den kollektive trafik. Hvis der ikke kommer flere penge på bordet end de 125 mio. kr. – som løser måske en tiendedel af udfordringen – så kan jeg ikke se, at der er andre muligheder, end at vi må skære busruter væk.«

Danske Regioner har tidligere udregnet, at hver syvende busrute vil blive ramt af besparelser. Stephanie Lose vil dog nu afvente vurderingen af, hvad det nye regnestykke lyder med de ekstra 125 mio. kr. i budgetterne.