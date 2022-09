»Hudsagen – Alliancen for kroniske hudsygdomme inviterer til konference i de smukke rammer på Christiansborg.«

Sådan lød det indledningsvist, da Hudsagen tidligere på året inviterede politikere, fagpersoner og meningsdannere til en konference om hudsygdomme i magtens centrum.

Et af dagens centrale temaer var, at personer med svære hudsygdomme i vidt omfang stigmatiseres, og en 23-årig jurastuderende stillede sig op og forklarede gæsterne om sine problemer med at have psoriasis.